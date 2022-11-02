Путин и президент Индонезии Видодо обсудили саммит G20

Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо обсудили саммит G20 на Бали.

«С российской стороны дана высокая оценка конструктивной и деполитизированной работе индонезийского председательства в «двадцатке» по таким актуальным темам, как укрепление энергетической и продовольственной безопасности, осуществление сбалансированного энергетического перехода и цифровой трансформации глобальной экономики, совершенствование системы здравоохранения», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Путин не исключил, что поедет на саммит G20.

Встреча «Большой двадцатки» запланирована на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали.