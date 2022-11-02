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Путин и президент Индонезии Видодо обсудили саммит G20

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Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо обсудили саммит G20 на Бали.
Путин и президент Индонезии Видодо обсудили саммит G20
  • РИА Новости

«С российской стороны дана высокая оценка конструктивной и деполитизированной работе индонезийского председательства в «двадцатке» по таким актуальным темам, как укрепление энергетической и продовольственной безопасности, осуществление сбалансированного энергетического перехода и цифровой трансформации глобальной экономики, совершенствование системы здравоохранения», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Путин не исключил, что поедет на саммит G20.

Встреча «Большой двадцатки» запланирована на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали.

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