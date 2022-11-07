В МИД Индонезии выразили надежду на участие Путина и Зеленского в саммите G20

Секретарь Министерства иностранных дел Индонезии Сети Утама выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский лично примут участие в саммите G20.

Об этом сообщает агентство ANTARA.

«Мы хотим, чтобы лидеры всех стран, которых мы пригласили на саммит G20, присутствовали на нём лично. Это касается и России, и Украины. Надеюсь, президенты этих стран захотят приехать на Бали», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на текущей неделе станет известно, отправится ли Путин на саммит G20 в Индонезии.