В МИД Индонезии выразили надежду на участие Путина и Зеленского в саммите G20
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Об этом сообщает агентство ANTARA.
«Мы хотим, чтобы лидеры всех стран, которых мы пригласили на саммит G20, присутствовали на нём лично. Это касается и России, и Украины. Надеюсь, президенты этих стран захотят приехать на Бали», — цитирует его РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на текущей неделе станет известно, отправится ли Путин на саммит G20 в Индонезии.