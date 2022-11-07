NI: США не в состоянии одновременно вооружать украинскую и тайваньскую армии
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«Вашингтон, похоже, не в состоянии одновременно вооружать украинскую и тайваньскую армии», — указали обозреватели.
В статье сказано, что с февраля текущего года США оказали Украине военную помощь на сумму $18,5 млрд. Среди поставок числятся более 1400 зенитных систем Stinger и 8500 противотанковых комплексов Javelin.
Уточняется, что Вашингтон израсходовал почти треть запасов Javelin.
Как отметили обозреватели, Тайвань уже столкнулся с задержками поставок американского оружия.
Спинк и Гибсон выразили уверенность, что Вашингтон не сможет оказывать одновременную помощь Киеву и Тайваню, и поэтому ему придётся выбрать более приоритетное направление во внешней политике.
Ранее военный эксперт Дакота Вуд отметил, что поставки оружия на Украину снизили обороноспособность Соединённых Штатов, на восполнение резервов уйдут годы.