Политолог Орлов: США стремятся обанкротить Европу

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал планы Еврокомиссии до конца года перечислить Украине ещё €3 млрд «исключительной макрофинансовой помощи».

Политолог считает, что выделение помощи от ЕС — это «затягивание конфликта в ущерб своим гражданам».

«Ведь все последствия военного конфликта на Украине в первую очередь отражаются на благополучии и комфорте рядовых европейцев», — сказал он.

Орлов также объяснил, что, по его мнению, ЕС не является в полной мере самостоятельной организацией.

«Они по-прежнему во многом зависят от США, которые, в свою очередь, фактически стремятся искусственно обанкротить Европу. Получается, что кашу заварили администрация США и правительство Великобритании, а расхлёбывать её приходится рядовым европейцам», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия до конца года перечислит Украине ещё €3 млрд.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах Евросоюза выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год суммарным объёмом в €18 млрд в виде «очень льготных кредитов».