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Исполнительный директор «Ростеха» дал прогноз по восстановлению отношений России и Европы

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Исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко дал прогноз по срокам восстановления отношений России и Европы.
Исполнительный директор «Ростеха» дал прогноз по восстановлению отношений России и Европы
  • РИА Новости

«Конечно, будут восстанавливаться отношения и с Европой — этот процесс займёт много времени, может потребоваться и 20, и 30 лет. Но отношение к России на Западе рано или поздно изменится в лучшую сторону, мы в этом уверены», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что в настоящий момент активно идёт импортозамещение, что уже приносит свои плоды, однако по ряду позиций полной технологической независимости в современном мире не может быть.

«На 100% локализованный продукт будет очень дорогим, это ударит по экономике. Это касается не только России, но и других стран», — указал Евтушенко.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что западные страны очень умело подносили фитиль к распаду России.

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