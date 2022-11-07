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Китай призывает Великобританию прекратить любые официальные контакты с Тайванем

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Китай призывает Великобританию прекратить любые формы официальных контактов с Тайванем, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Китай призывает Великобританию прекратить любые официальные контакты с Тайванем
  • AP
  • © Chiang Ying-ying

«В мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Китай решительно выступает против любых официальных контактов между Тайванем и странами, имеющими дипломатические отношения с Китаем», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, КНР «призывает британскую сторону уважать суверенитет Китая».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против попыток сепаратизма на Тайване и внешнего вмешательства во внутригосударственные дела.

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