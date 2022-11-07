Китай призывает Великобританию прекратить любые официальные контакты с Тайванем
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- © Chiang Ying-ying
«В мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Китай решительно выступает против любых официальных контактов между Тайванем и странами, имеющими дипломатические отношения с Китаем», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, КНР «призывает британскую сторону уважать суверенитет Китая».
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против попыток сепаратизма на Тайване и внешнего вмешательства во внутригосударственные дела.