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Мэр Нью-Йорка заявил о полностью неработающей в США миграционной системе

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в интервью телеканалу CBS заявил, что система предоставления убежища мигрантам в США абсолютно не работает.
Мэр Нью-Йорка заявил о полностью неработающей в США миграционной системе
  • AP
  • © Mary Altaffer

По его словам, это видно на примере недовольных политикой администрации губернаторов-республиканцев штатов Техас и Аризона, которые выдворяют нелегалов на автобусах в северные штаты, контролируемые демократами. Он отметил, что в город уже приехали более 22 тыс. нелегальных мигрантов. 

«Система перестала работать. Мы отложили решение этой проблемы в долгий ящик», — цитирует мэра ТАСС.

В октябре Адамс объявил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом в город нелегальных мигрантов и беженцев.

В ноябре ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал наплыв мигрантов тягчайшим преступлением американского президента Джо Байдена против США.

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