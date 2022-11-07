Мэр Нью-Йорка заявил о полностью неработающей в США миграционной системе
- AP
- © Mary Altaffer
По его словам, это видно на примере недовольных политикой администрации губернаторов-республиканцев штатов Техас и Аризона, которые выдворяют нелегалов на автобусах в северные штаты, контролируемые демократами. Он отметил, что в город уже приехали более 22 тыс. нелегальных мигрантов.
«Система перестала работать. Мы отложили решение этой проблемы в долгий ящик», — цитирует мэра ТАСС.
В октябре Адамс объявил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом в город нелегальных мигрантов и беженцев.
В ноябре ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал наплыв мигрантов тягчайшим преступлением американского президента Джо Байдена против США.