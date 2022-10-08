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Власти Нью-Йорка ввели режим ЧС из-за большого количества нелегальных мигрантов в городе

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом в город нелегальных мигрантов и беженцев.

«Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в городе Нью-Йорк», — цитирует его РИА Новости.

По словам Адамса, власти также опубликуют указ, который обяжет все соответствующие агентства координировать усилия с целью создания центров гуманитарной помощи.

По словам мэра, с апреля текущего года в город въехало более 17 тыс. беженцев.

«Мы ожидаем потратить не менее $1 млрд до конца фискального года на этот кризис», — отметил Адамс.

Ранее президент США Джо Байден объяснил, что рекордные показатели нелегальной миграции в Соединённых Штатах связаны с растущим числом выходцев из Венесуэлы, Никарагуа и с Кубы.

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