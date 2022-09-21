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Байден рассказал о потоках нелегальных мигрантов в США из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа

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Президент США Джо Байден объяснил, что рекордные показатели нелегальной миграции в Соединённых Штатах связаны с растущим числом выходцев из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

«Всё меньше и меньше иммигрантов прибывают из Центральной Америки и Мексики. Это совершенно другие обстоятельства. То, что происходит во время моей вахты, — это Венесуэла, Куба и Никарагуа, и возможность отправлять их (мигрантов. — RT) назад в эти страны нерациональна», — цитирует его РИА Новости.

Байден рассказал, что США ведут переговоры с Мексикой и другими странами на предмет перекрытия маршрутов нелегальной миграции.

В июне издание El Diario писало, что новый караван, в состав которого преимущественно входят граждане Венесуэлы, выдвинулся из мексиканского города Тапачула на южной границе в направлении США.

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