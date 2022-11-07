Ведущий Fox News назвал наплыв мигрантов тягчайшим преступлением Байдена против США

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал наплыв мигрантов тягчайшим преступлением американского президента Джо Байдена против США.

Соответствующее заявление Карлсон сделал в связи с сюжетом корреспондента Fox News Билла Мелуджина, в рамках которого удалось заснять, как на пограничной реке Рио-Гранде мигранты из Мексики незаконно пересекают границу США единой колонной, не встречая никакого сопротивления.

По заявлению корреспондента, огромная очередь из мигрантов «уходит так далеко, насколько только может видеть глаз». Такое спокойное пересечение границы, как говорится в сюжете, связано также с тем, что прибывающие в США понимают, что при администрации Байдена, если они смогут вступить на американскую землю, их пропустят.

По словам Карлсона, подобное попустительство — это «тягчайшее преступление, когда-либо совершённое против нашей страны».

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом в город нелегальных мигрантов и беженцев.