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В МИД КНР призвали страны G7 перестать вмешиваться во внутреннюю политику Китая

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин выступает против вмешательства стран G7 во внутреннюю политику Китая.
В МИД КНР призвали страны G7 перестать вмешиваться во внутреннюю политику Китая
  • AP
  • © Rolf Vennenbernd/DPA

Таким образом он прокомментировал совместное заявление стран G7, принятое по итогам встречи в немецком Мюнстере 3—4 ноября.

«Это заявление игнорирует серьёзную позицию Китая и объективные факты, вмешивается во внутренние дела Китая, злонамеренно клевещет и очерняет Китай. КНР выражает сильное недовольство и решительный протест по этому поводу», — цитирует его ТАСС.

Как указывает агентство, в совместном заявлении страны G7 заявили о стремлении к сотрудничеству с Китаем в областях, «где это возможно», в том числе по вопросам мира и безопасности, глобального здравоохранения и климата. При этом они предостерегли Пекин от «односторонних попыток изменить статус-кво силой».

Также страны-члены неформального объединения напомнили «Китаю о необходимости соблюдения принципов Устава ООН по мирному урегулированию споров и воздержанию от угроз, принуждения, запугивания или применения силы».

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что США не имеют права вмешиваться в тайваньский вопрос.

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