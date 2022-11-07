В МИД КНР призвали страны G7 перестать вмешиваться во внутреннюю политику Китая

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин выступает против вмешательства стран G7 во внутреннюю политику Китая.

Таким образом он прокомментировал совместное заявление стран G7, принятое по итогам встречи в немецком Мюнстере 3—4 ноября.

«Это заявление игнорирует серьёзную позицию Китая и объективные факты, вмешивается во внутренние дела Китая, злонамеренно клевещет и очерняет Китай. КНР выражает сильное недовольство и решительный протест по этому поводу», — цитирует его ТАСС.

Как указывает агентство, в совместном заявлении страны G7 заявили о стремлении к сотрудничеству с Китаем в областях, «где это возможно», в том числе по вопросам мира и безопасности, глобального здравоохранения и климата. При этом они предостерегли Пекин от «односторонних попыток изменить статус-кво силой».

Также страны-члены неформального объединения напомнили «Китаю о необходимости соблюдения принципов Устава ООН по мирному урегулированию споров и воздержанию от угроз, принуждения, запугивания или применения силы».

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что США не имеют права вмешиваться в тайваньский вопрос.