Турецкая партия «Родина»: жадность Запада не позволила достигнуть цели зерновой сделки

Глава Бюро фермеров партии «Родина», профессор Эгейского университета в Измире Ченгиз Чакыр прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой.

Об этом сообщает газета Aydınlık.

«Зерно ушло в европейские страны, где больше денег, и хранится там на складах. Но зерно не идёт в страны, страдающие от голода. В этом отношении цель соглашения не была достигнута», — сказал Чакыр.

Как пишет РИА Новости, он высказал мнение, что «источник проблемы — не нехватка зерна, а жадность Запада и крупных европейских корпораций, которые забирают всё зерно себе, а излишки оставляют на своих складах».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее назвал позором попытки Запада учить мир гуманности на фоне игнорирования страданий людей в Африке. Эрдоган также заявил, что Турция и Россия договорились о бесплатных поставках зерна нуждающимся странам.

Российский президент Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что Россия готова поставлять зерно беднейшим странам даже в случае выхода из продовольственной сделки.