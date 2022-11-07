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BTV: выселенные из отеля украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии

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Украинские беженцы, прибывшие в Болгарию в город Ямбол, возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово, сообщает телеканал BTV.

В материале говорится, что 35 украинцев, среди которых 12 детей, «протестуют» против их размещения в «некомфортных» условиях проживания.

Беженцы хотят, чтобы их побыстрее поселили на базе отдыха, сообщает телеканал.

«Беженцы останутся здесь, пока не будут определены пункты для их размещения. Это транзитный центр, и люди здесь могут находиться до 14 дней», — заявил глава Ямболской области Георгий Чальков.

2 ноября телеканал CBC сообщил, что беженец с Украины пожаловался на отсутствие возможности найти хорошую работу в Канаде.

4 ноября издание The New York Times сообщило, что неравенство в правах между беженцами с Украины и из других стран вызвало недовольство и конфликт в Европе.

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