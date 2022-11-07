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Захарова предложила Западу свершить правосудие над собой в ответ на заявление о трибунале

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Чехии создать трибунал над российским руководством за якобы совершённые на Украине военные преступления.

«С себя начните. Ирак с остатками Ливии оценят деятельное раскаяние Запада. И Сербия, кстати, тоже. Неприкасаемые, когда планируете над собой свершить правосудие?» — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что правительство президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинского лидера Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.

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