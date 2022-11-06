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Французский политик Филиппо уверен, что США в будущем избавятся от Зеленского

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Французский политик Флориан Филиппо выразил уверенность в том, что американский президент Джо Байден «уберёт» украинского коллегу Владимира Зеленского, от которого «начинает уставать» правительство США.
Французский политик Филиппо уверен, что США в будущем избавятся от Зеленского
  • Gettyimages.ru

«Правительство США начинает уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. Когда Соединённые Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут её!» — написал он в Twitter.

По информации газеты The Washington Post, правительство Байдена в частном порядке просит Зеленского показать открытость к переговорам с Россией, при этом это делается, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников».

Вместе с этим The Wall Street Journal отмечает, что западные страны проводят обсуждения по поводу возможных условий, необходимых для установления мира между Россией и Украиной.

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