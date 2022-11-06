Депутат Белик: Евросоюз не должен превращаться в колонию Соединённых Штатов

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что стратегические интересы Европейского союза не должны следовать только выгоде Соединённых Штатов, именно поэтому ЕС необходимо проявить инициативу, чтобы урегулировать украинский кризис мирным путём.

«Европейский союз не должен превращаться в колонию Соединённых Штатов, преследующих свои геополитические интересы и стремящихся к гегемонии», — считает депутат.

По мнению парламентария, европейские политики, следуя антироссийскому курсу, проложенному США, создают проблемы для собственных стран.

«Энергетический кризис, проблемы в экономике, высокие цены, инфляция — с этим сталкиваются страны Европы, фактически принося интересы своих граждан в жертву Вашингтону», — объяснил Белик.

Он добавил, что Евросоюз позволяет Штатам «связывать себя по рукам и ногам».

«Если бы ЕС хватало смелости и здравого смысла проводить собственную политику, он бы не превращался в инструмент для затягивания конфликта на Украине», — считает политолог.

Ранее Конте заявил, что стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США.

Global Times писала, что Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности путём ослабления европейских стран.