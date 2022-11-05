ЦПВС: боевики планируют провокацию с ударами по лагерю беженцев в Идлибе

Боевики «Джабхат ан-Нусры»* планируют провокацию в сирийской провинции Идлиб, они готовят постановочные съёмки последствий инсценированных ударов по лагерям беженцев. Об этом сообщил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон генерал-майор Олег Егоров.

По имеющейся информации, террористы планируют провокацию совместно с «псевдогуманитарной организацией «Белые каски».

«Боевики намерены провести постановочные съёмки последствий инсценированных ударов в районах расположения лагерей беженцев в населённых пунктах Кафер-Диан и Кафер-Джалес», — сообщил Егоров.

Целью провокаций является «обвинение сирийских правительственных сил и ВКС России в нанесении ударов по мирным жителям и гуманитарным объектам».

Ранее в ЦПВС рассказали, что террористы готовят нападение на авиабазу Хмеймим с применением дронов-камикадзе.

Кроме того, в августе ЦПВС сообщал, что боевики вместе с «Белыми касками» пытаются организовать постановочные съёмки с целью обвинить ВКС России и войска САР в неизбирательных ударах.

В МИД России называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации властей САР. В частности, на них возлагали ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по правительственным объектам.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.