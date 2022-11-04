ЦПВС: боевики в Сирии готовят атаку с дронами-камикадзе на авиабазу Хмеймим

Замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров сообщил, что, по имеющейся информации, террористы в Сирии готовят нападение на авиабазу Хмеймим с применением дронов-камикадзе.

Он сообщил, что ЦПВС получил информацию, что террористы из группировок «Джабхат ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»** готовят атаку на авиабазу Хмеймим с применением дронов-камикадзе и беспилотников в ударном оснащении.

Ранее Егоров заявил, что находящиеся под опекой США боевики начали наращивать активность в САР.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.