ЦПВС: боевики в Сирии готовят атаку с дронами-камикадзе на авиабазу Хмеймим
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Он сообщил, что ЦПВС получил информацию, что террористы из группировок «Джабхат ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»** готовят атаку на авиабазу Хмеймим с применением дронов-камикадзе и беспилотников в ударном оснащении.
Ранее Егоров заявил, что находящиеся под опекой США боевики начали наращивать активность в САР.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.
* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.