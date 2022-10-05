В ЦПВС заявили о росте активности «опекаемых» Вашингтоном боевиков в Сирии

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что находящиеся под опекой США боевики начали наращивать активность в САР.

«Обращаем особое внимание на то, что опекаемые США незаконные вооружённые формирования наращивают свою активность», — приводит слова Егорова РИА Новости.

По его словам, с 1 августа 2022 года боевики осуществили восемь обстрелов позиций правительственных сил.

Егоров обратил внимание, что рост активности боевиков связан с неспособностью Вашингтона контролировать ситуацию в зоне, оккупированной ВС США.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли авиационный удар по базе террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* в сирийской провинции Идлиб, уничтожены более 45 боевиков.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.