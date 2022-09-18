ВКС России уничтожили более 45 боевиков «Джабхат ан-Нусры» в сирийском Идлибе

Российские военные нанесли авиационный удар по базе террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* в сирийской провинции Идлиб, уничтожены более 45 боевиков. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

РИА Новости

«17 сентября ВКС России нанесли групповой авиационный удар по базе террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в районе населённого пункта Эш-Шейх-Юсеф провинции Идлиб», — приводит РИА Новости заявление. Отмечается, что в результате удара уничтожены два склада материальных средств, склад с вооружением и полевые командиры террористов. 9 сентября ВКС России ликвидировали в Идлибе главаря группировки «Катиба Таухид»**, причастного к терактам в Сирии. * «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. ** «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.