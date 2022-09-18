ВКС России уничтожили более 45 боевиков «Джабхат ан-Нусры» в сирийском Идлибе
- РИА Новости
«17 сентября ВКС России нанесли групповой авиационный удар по базе террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в районе населённого пункта Эш-Шейх-Юсеф провинции Идлиб», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что в результате удара уничтожены два склада материальных средств, склад с вооружением и полевые командиры террористов.
9 сентября ВКС России ликвидировали в Идлибе главаря группировки «Катиба Таухид»**, причастного к терактам в Сирии.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.