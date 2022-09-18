военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВКС России уничтожили более 45 боевиков «Джабхат ан-Нусры» в сирийском Идлибе

Короткая ссылка
Российские военные нанесли авиационный удар по базе террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* в сирийской провинции Идлиб, уничтожены более 45 боевиков. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
ВКС России уничтожили более 45 боевиков «Джабхат ан-Нусры» в сирийском Идлибе
  • РИА Новости

«17 сентября ВКС России нанесли групповой авиационный удар по базе террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в районе населённого пункта Эш-Шейх-Юсеф провинции Идлиб», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что в результате удара уничтожены два склада материальных средств, склад с вооружением и полевые командиры террористов.

9 сентября ВКС России ликвидировали в Идлибе главаря группировки «Катиба Таухид»**, причастного к терактам в Сирии.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить