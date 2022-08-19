ЦПВС: сирийские боевики и «Белые каски» планируют постановочные съёмки в Идлибе
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Как уточнили в ЦПВС, провокации планируются в населённых пунктах Эриха и Джиср эш-Шугур.
7 августа также сообщалось, что боевики совместно с псевдогуманитарной организацией «Белые каски» готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск и ВКС России в ударах по мирным гражданам.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.