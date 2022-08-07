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Боевики в Сирии готовят провокацию для обвинения ВКС России в ударах по мирным гражданам

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Замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совместно с псевдогуманитарной организацией «Белые каски» готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск и ВКС России в ударах по мирным гражданам.
Боевики в Сирии готовят провокацию для обвинения ВКС России в ударах по мирным гражданам
  • Gettyimages.ru

«По поступившей в Центр примирения враждующих сторон информации, боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» совместно с псевдогуманитарной организацией «Белые каски» в населённом пункте Китиан провинции Идлиб проводится съёмка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС России и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре», — цитирует его РИА Новости.

Ранее представитель российской группировки войск в Сирии сообщил, что системы ПВО РФ выявили и уничтожили два БПЛА боевиков на удалении 2 км от авиабазы Хмеймим в Сирии.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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