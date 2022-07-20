МО: российские средства ПВО уничтожили два БПЛА боевиков рядом с базой Хмеймим в Сирии

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Российские ПВО выявили и уничтожили два БПЛА боевиков на удалении 2 км от авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил представитель российской группировки войск в Сирии.
МО: российские средства ПВО уничтожили два БПЛА боевиков рядом с базой Хмеймим в Сирии
  • РИА Новости

«20 июля 2022 г. около 22:10 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления», — приводит его слова РИА Новости.

В ведомстве отметили, что российскими средствами ПВО уничтожены два беспилотника боевиков в двух км от авиабазы.

Пострадавших или материального ущерба не зафиксировано, авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана опубликовало итоговое заявление, в котором говорится, что президент России Владимир Путин, иранский лидер Ибрагим Раиси и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Тегеране 19 июля подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии.

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