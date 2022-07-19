Россия, Иран и Турция подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии

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Министерство иностранных дел Ирана опубликовало итоговое заявление, в котором говорится, что президент России Владимир Путин, иранский лидер Ибрагим Раиси и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Тегеране подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии.
Россия, Иран и Турция подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии
  • РИА Новости

«Выразили свою решимость продолжать совместную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях», — говорится в документе.

Стороны также отметили «необходимость полного выполнения всех договорённостей по северной части Сирии».

«Осудили возросшее присутствие и активность террористических групп и аффилированных с ними структур, независимо от их названий, в различных районах Сирии, включая атаки на гражданские объекты, в результате которых гибнут невинные люди», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Москва, Тегеран и Анкара по итогам переговоров решили провести следующий саммит в России.

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