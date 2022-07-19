Россия, Иран и Турция подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии
- РИА Новости
«Выразили свою решимость продолжать совместную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях», — говорится в документе.
Стороны также отметили «необходимость полного выполнения всех договорённостей по северной части Сирии».
«Осудили возросшее присутствие и активность террористических групп и аффилированных с ними структур, независимо от их названий, в различных районах Сирии, включая атаки на гражданские объекты, в результате которых гибнут невинные люди», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что Москва, Тегеран и Анкара по итогам переговоров решили провести следующий саммит в России.