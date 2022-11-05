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Посол Украины попросил Германию запретить въезд для россиян

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Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Funke призвал власти ФРГ запретить россиянам въезд в страну.
Посол Украины попросил Германию запретить въезд для россиян
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Другие страны запрещают въезд россиянам. Я призываю федеральное правительство сделать то же самое», — цитирует украинского дипломата Die Welt.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас ранее в эфире Sky News отметила, что власти республики считают российских туристов угрозой безопасности страны.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что идея запретить всем российским гражданам въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики.

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