Посол Украины попросил Германию запретить въезд для россиян
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«Другие страны запрещают въезд россиянам. Я призываю федеральное правительство сделать то же самое», — цитирует украинского дипломата Die Welt.
Эстонский премьер-министр Кая Каллас ранее в эфире Sky News отметила, что власти республики считают российских туристов угрозой безопасности страны.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что идея запретить всем российским гражданам въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики.