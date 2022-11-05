Политолог: внутри ЕС есть чётко заточенные под антироссийскую повестку страны

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT прокомментировала заявление экономиста Джеффри Сакса о необходимости изменения нынешней позиции европейских стран по отношению к России.

По мнению политолога, европейские страны не обладают необходимым объёмом суверенитета, чтобы более активно продвигать новую позицию по этому вопросу.

«Страны, которые проводят агрессивную антироссийскую политику, принадлежат НАТО. Это фактически большая часть стран Евросоюза. Они находятся в тесном взаимодействии по вопросам антироссийской политики, в том числе и антироссийских санкций, с Соединёнными Штатами Америки. И в этом смысле они менее свободны, поскольку у них есть договорённости и соглашения с США и НАТО», — объяснила Ерёмина.

Она добавила, что многие из стран Европы не имеют общей и чёткой позиции по отношению к России в целом и конфликту на Украине в частности.

«С одной стороны, есть страны, которые «прощупывают почву»... как действовать. И мы видим, что некоторые заявления, которые, например, сделаны в Германии, о поставках тяжёлой техники и вооружений не влекут за собой немедленной поставки. Напротив, они, скорее, являются распылением внимания своего собственного избирателя… Потому что всё, что принималось до этого момента, все антироссийские санкции, — они по большей части ударяли по тем странам, которые их внедряли. То есть они неверно интерпретировали позицию российской экономики в международной структуре», — напомнила собеседница RT.

По её мнению, внутри Евросоюза есть страны, «чётко заточенные под антироссийскую повестку».

«И наличие этой группы государств, безусловно, мешает высказать альтернативную точку зрения. Поскольку эта группа государств тесно колирует с позицией США и стратегией НАТО. А стратегия НАТО не менялась, она была связана с ограничением возможностей и потенциала России… При всём этом альтернативная точка зрения о необходимости возможности договориться, конечно, остаётся. Она всегда была, её просто не озвучивают. Видимо, не так ещё им дурно и плохо, чтобы она прозвучала более явно… Видимо, им надо пережить зиму», — заключила Ерёмина.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс выразил уверенность, что европейским странам необходимо поменять нынешнюю позицию в отношении России и сделать ставку на возвращение к переговорному процессу, иначе они рискуют получить в своих границах «новый Афганистан» в лице Украины.