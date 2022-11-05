МИД России: Москва продолжит поднимать проблему сноса советских памятников в Европе

Россия продолжит поднимать проблему сноса памятников советским воинам-освободителям в странах Европы в международных организациях, заявил уполномоченный российского МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Естественно, снос памятников воинам-освободителям мы воспринимаем как очень крупную проблему и будем продолжать поднимать её на международной арене», — цитирует его ТАСС.

8 сентября российский президент Владимир Путин назвал предательством собственных отцов снос памятников советским воинам.

Кроме того, 2 ноября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия выступает с решительным осуждением продолжающегося уничтожения советских мемориалов в Латвии.