МИД России: Москва продолжит поднимать проблему сноса советских памятников в Европе
«Естественно, снос памятников воинам-освободителям мы воспринимаем как очень крупную проблему и будем продолжать поднимать её на международной арене», — цитирует его ТАСС.
8 сентября российский президент Владимир Путин назвал предательством собственных отцов снос памятников советским воинам.
Кроме того, 2 ноября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия выступает с решительным осуждением продолжающегося уничтожения советских мемориалов в Латвии.