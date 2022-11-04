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Боррель заявил о необходимости укрепления отношений ЕС и Центральной Азии

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В нынешних условиях Евросоюз должен укреплять отношения со странами Центральной Азии, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель заявил о необходимости укрепления отношений ЕС и Центральной Азии
  • AP
  • © Virginia Mayo

По его словам, страны Центральной Азии становятся всё более значимыми в стратегическом плане.

«Они рассматривают диверсификацию своей внешней политики, они более не являются республиками Советского Союза, они выступают за уважение Россией их независимости. Мы должны нарастить наши отношения с ними», — цитирует РИА Новости Борреля.

27 сентября президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову с Днём независимости страны отметил вклад государства в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии.

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