Путин поздравил Бердымухамедова с Днём независимости Туркменистана
- РИА Новости
Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Следуя политике позитивного нейтралитета, Туркменистан вносит весомый вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе», — говорится в документе.
Путин отметил, что отношения между Россией и Туркменистаном вышли на уровень углублённого стратегического партнёрства, и выразил надежду на дальнейшее наращивание конструктивных двусторонних связей на всех направлениях.
Ранее Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с Днём независимости республики заявил о динамичном развитии отношений между двумя странами.