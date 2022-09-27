Путин поздравил Бердымухамедова с Днём независимости Туркменистана

Российский лидер Владимир Путин в поздравлении президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову с Днём независимости республики отметил её вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Следуя политике позитивного нейтралитета, Туркменистан вносит весомый вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе», — говорится в документе.

Путин отметил, что отношения между Россией и Туркменистаном вышли на уровень углублённого стратегического партнёрства, и выразил надежду на дальнейшее наращивание конструктивных двусторонних связей на всех направлениях.

Ранее Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с Днём независимости республики заявил о динамичном развитии отношений между двумя странами.