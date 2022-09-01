Путин заявил о динамичном развитии отношений между Россией и Узбекистаном

Российский лидер Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с Днём независимости республики отметил динамичное развитие отношений между двумя странами.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Убеждён, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей», — говорится в документе.

Путин отметил, что Узбекистан добился общепризнанных успехов в экономической и социальной области, а также пользуется высоким авторитетом на мировой арене.

Ранее Путин поздравил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова с Днём независимости, отметив развитие межгосударственных отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества.