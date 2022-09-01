Путин заявил о динамичном развитии отношений между Россией и Узбекистаном
- РИА Новости
Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Убеждён, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей», — говорится в документе.
Путин отметил, что Узбекистан добился общепризнанных успехов в экономической и социальной области, а также пользуется высоким авторитетом на мировой арене.
Ранее Путин поздравил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова с Днём независимости, отметив развитие межгосударственных отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества.