Путин заявил о позитивной динамике в отношениях России и Туркмении
«Хочу отметить, что вы дали очень хороший толчок в развитии наших отношений, и динамика не снижается с приходом нового президента», — приводит РИА Новости его слова на встрече с главой верхней палаты парламента, экс-президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Путин добавил, что у него с действующим главой Туркменистана сложились «очень хорошие личные отношения».
Кроме того, российский лидер отметил активное развитие межгосударственных связей двух стран.
27 сентября Путин в поздравлении Бердымухамедову с Днём независимости Туркмении отметил вклад государства в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии.