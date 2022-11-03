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Путин заявил о позитивной динамике в отношениях России и Туркмении

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Отношения России и Туркмении активно развиваются после прихода нового президента Сердара Бердымухамедова. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Хочу отметить, что вы дали очень хороший толчок в развитии наших отношений, и динамика не снижается с приходом нового президента», — приводит РИА Новости его слова на встрече с главой верхней палаты парламента, экс-президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Путин добавил, что у него с действующим главой Туркменистана сложились «очень хорошие личные отношения».

Кроме того, российский лидер отметил активное развитие межгосударственных связей двух стран.

27 сентября Путин в поздравлении Бердымухамедову с Днём независимости Туркмении отметил вклад государства в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии.

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