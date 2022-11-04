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Глава Банка Англии: несколько часов отделяло Британию от финансового Армагеддона

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Несколько часов отделяли Великобританию от финансового Армагеддона после решений, принятых бывшим премьер-министром Соединённого Королевства Лиз Трасс.

Об этом в эфире Channel 4 сообщил глава Банка Англии Эндрю Бейли.

«Наша обеспокоенность заключалась в том, что когда ситуация выходит из-под контроля, это может очень быстро пойти дальше, и тогда вам предстоит огромная работа... Так что мы были вынуждены быстро вмешаться, и нам нужно было это делать решительно», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что под руководством Бейли банк начал активно скупать государственные облигации, потратив на эти цели £19,3 млрд ($21,5 млрд).

«В тот момент, когда мы вмешались, могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынка, что речь шла о часах», — ответил Бейли на вопрос о рисках масштабного обвала рынка.

Премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак констатировал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис.

Как пишет газета Financial Times, в октябре в британской экономике началась фаза рецессии на фоне возросших цен на энергоносители, процентных ставок и политической нестабильности.

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