Посол Антонов заявил о рисках распространения потолка цен на газ и другие товары

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о рисках распространения потолка цен на другие интересующие Запад товары, включая газ и металлы.

«Наш посыл ясен: если этот механизм будет, тем не менее, внедрён, никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, потом — на металлы и, в конечном счёте, на любые типы товаров», — заявил Антонов в интервью изданию National Interest.

Он напомнил, что Москва намерена остановить поставки тем странам, которые решат применить ограничительный механизм в попытке искусственно сдерживать цены.

Ранее Reuters сообщало, что страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть.

Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.