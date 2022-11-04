Экономист Черников предупредил о подорожании оливкового масла из-за засухи в Испании

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников допустил подорожание оливкового масла из-за засухи в Испании.

В беседе с агентством «Прайм» он рассказал, что засуха в Испании, ударившая по урожаю оливок, приведёт к тому, что конечный продукт может подорожать ещё сильнее.

«В целом похожая ситуация сохраняется и с другими маслами — рапс, лен, оливки, соя и пальмовое», — подчеркнул Черников.

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