Экономист Черников предупредил о подорожании оливкового масла из-за засухи в Испании
В беседе с агентством «Прайм» он рассказал, что засуха в Испании, ударившая по урожаю оливок, приведёт к тому, что конечный продукт может подорожать ещё сильнее.
«В целом похожая ситуация сохраняется и с другими маслами — рапс, лен, оливки, соя и пальмовое», — подчеркнул Черников.
Ранее врач-косметолог, член Российского общества медицинской эстетики и мезотерапии, член Французского общества терапевтов Anti-age Александра Гонт в беседе с ФАН рассказала о продуктах, необходимых для поддержания здоровой кожи.