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Британия вводит запрет на использование своих услуг для перевозки нефти из России

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Власти Великобритании вводят с 5 декабря запрет на использование услуг своих судов и компаний для перевозки нефти из России, если её стоимость превышает лимит, о котором договорились G7 и Австралия.
Британия вводит запрет на использование своих услуг для перевозки нефти из России
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«Новое законодательство, принятое сегодня, 3 ноября, не позволит странам использовать услуги Великобритании для транспортировки российской нефти, если она не будет куплена по цене или ниже цены, установленной Коалицией G7 и Австралии по ограничению цены», — приводит РИА Новости заявление Минфина Британии.

Ограничения вводят для компаний, занимающихся страхованием, предоставляющих брокерские услуги или перевозящих нефть.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

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