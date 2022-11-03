РБК: турецкий банк DenizBank ужесточил условия открытия счетов для граждан России

Крупный турецкий банк DenizBank ужесточил условия открытия счетов для граждан России, сообщает РБК со ссылкой на посредников, которые помогают россиянам открывать карты в турецких банках.

По информации издания, банк повысил минимальную сумму депозита почти в десять раз.

Также учреждение установило минимальный размер исходящего SWIFT-перевода на уровне $10 тыс. и разрешило его проводить только при подтверждении необходимости операции.

«Для открытия счёта гражданам России придется внести депозит в размере как минимум $5 тыс. (около 310 тыс. рублей), который будет заморожен на 30 дней», — говорится в материале.

Нововведения действуют с 2 ноября, отметили собеседники.

В сентябре турецкий банк İş Bankası приостановил использование российской платёжной системы МИР из-за угрозы санкций. В Ростуризме сообщили, что возможные пути решения проблемы использования карт системы МИР в Турции прорабатываются.

Также источники РБК отмечали, что два российских банка изучают перспективу установки терминалов для приёма карт МИР в дружественных странах, среди которых Турция и ОАЭ.