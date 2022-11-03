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РБК: турецкий банк DenizBank ужесточил условия открытия счетов для граждан России

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Крупный турецкий банк DenizBank ужесточил условия открытия счетов для граждан России, сообщает РБК со ссылкой на посредников, которые помогают россиянам открывать карты в турецких банках.
РБК: турецкий банк DenizBank ужесточил условия открытия счетов для граждан России
  • Gettyimages.ru
  • © Jeremy Moeller

По информации издания, банк повысил минимальную сумму депозита почти в десять раз.

Также учреждение установило минимальный размер исходящего SWIFT-перевода на уровне $10 тыс. и разрешило его проводить только при подтверждении необходимости операции.

«Для открытия счёта гражданам России придется внести депозит в размере как минимум $5 тыс. (около 310 тыс. рублей), который будет заморожен на 30 дней», — говорится в материале.

Нововведения действуют с 2 ноября, отметили собеседники.

В сентябре турецкий банк İş Bankası приостановил использование российской платёжной системы МИР из-за угрозы санкций. В Ростуризме сообщили, что возможные пути решения проблемы использования карт системы МИР в Турции прорабатываются.

Также источники РБК отмечали, что два российских банка изучают перспективу установки терминалов для приёма карт МИР в дружественных странах, среди которых Турция и ОАЭ.

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