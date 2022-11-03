Uniper сообщил, что убытки компании из-за ситуации с газом составили порядка €40 млрд

Немецкий энергоконцерн Uniper сообщил, что его убытки по итогам первых девяти месяцев года составили около €40 млрд, что стало одним из самых больших показателей в истории немецких корпораций, пишет Bloomberg.

«Uniper сообщил о чистых убытках в размере около €40 млрд за первые девять месяцев года после того, как был вынужден покупать газ по ценам, намного превышающим те, которые он платил России по долгосрочным контрактам», — пишет агентство.

3 ноября Uniper сообщил в своём отчёте о полном прекращении поставок ему газа компанией «Газпром».

Министерство экономики Германии отмечало, что переход под государственный контроль компании Uniper нужен для обеспечения энергобезопасности ФРГ.