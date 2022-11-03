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Uniper сообщил о полном прекращении поставок газа «Газпромом»

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Немецкий энергоконцерн Uniper сообщил в своём отчёте о полном прекращении поставок ему газа компанией «Газпром».
Uniper сообщил о полном прекращении поставок газа «Газпромом»
  • AFP
  • © Ina FASSBENDER

«С 14 июня 2022 года «Газпром» сократил поставки российского газа... После периода перебоев в поставках российского газа Uniper они были полностью прекращены «Газпромом» с конца августа 2022 года», — цитирует РИА Новости релиз.

В сентябре финская компания Fortum, являющаяся главным акционером немецкого импортёра газа Uniper, заявила, что переговоры по национализации Uniper правительством Германии находятся на финальной стадии.

Министерство экономики Германии заявило, что переход под государственный контроль компании Uniper нужен для обеспечения энергобезопасности ФРГ.

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