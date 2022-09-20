Германия находится на финальной стадии национализации Uniper
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
«Fortum подтверждает, что переговоры находятся на финальной стадии и что элементы обсуждаемого соглашения включают продажу акций Fortum в Uniper государству Германии, возврат финансирования, предоставленного Fortum компании Uniper, а также запланированное ранее вливание капитала немецким государством в Uniper», — говорится в заявлении.
Вместе с этим Fortum подчёркивает, что окончательное соглашение ещё не было достигнуто.
Ранее в немецком Министерстве экономики заявили, что в Германии ведутся переговоры о возможном увеличении доли государства в германском импортёре газа Uniper.