Германия находится на финальной стадии национализации Uniper

Финская компания Fortum, являющаяся главным акционером немецкого импортёра газа Uniper, заявила, что переговоры по национализации Uniper правительством Германии находятся на финальной стадии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Fortum подтверждает, что переговоры находятся на финальной стадии и что элементы обсуждаемого соглашения включают продажу акций Fortum в Uniper государству Германии, возврат финансирования, предоставленного Fortum компании Uniper, а также запланированное ранее вливание капитала немецким государством в Uniper», — говорится в заявлении.

Вместе с этим Fortum подчёркивает, что окончательное соглашение ещё не было достигнуто.

Ранее в немецком Министерстве экономики заявили, что в Германии ведутся переговоры о возможном увеличении доли государства в германском импортёре газа Uniper.