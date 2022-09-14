В Германии идут переговоры об увеличении доли государства в импортёре газа Uniper
- AFP
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«Переговоры об этом ведутся», — сказала журналистам представитель министерства.
Пока неизвестно, каковы будут результаты переговоров, власти не комментируют промежуточные шаги, отметила она.
По данным Bloomberg, правительство рассматривает возможность увеличить долю государства в Uniper выше 50% и готово даже полностью национализировать импортёр газа, чтобы избежать коллапса энергетической системы страны.
Генеральный директор компании Клаус-Дитер Маубах ранее предупредил, что цены на газ растут, а «худшее ещё впереди».