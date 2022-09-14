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В Германии идут переговоры об увеличении доли государства в импортёре газа Uniper

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В Германии ведутся переговоры о возможном увеличении доли государства в германском импортёре газа Uniper. Эту информацию подтвердили в немецком Министерстве экономики.
В Германии идут переговоры об увеличении доли государства в импортёре газа Uniper
  • AFP
  • © Ina FASSBENDER

«Переговоры об этом ведутся», — сказала журналистам представитель министерства.

Пока неизвестно, каковы будут результаты переговоров, власти не комментируют промежуточные шаги, отметила она.

По данным Bloomberg, правительство рассматривает возможность увеличить долю государства в Uniper выше 50% и готово даже полностью национализировать импортёр газа, чтобы избежать коллапса энергетической системы страны.

Генеральный директор компании Клаус-Дитер Маубах ранее предупредил, что цены на газ растут, а «худшее ещё впереди».

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