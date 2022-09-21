Власти Германии: переход Uniper под госконтроль нужен для энергобезопасности ФРГ

Переход под государственный контроль компании Uniper нужен для обеспечения энергобезопасности ФРГ, заявило Министерство экономики Германии.

Об этом пишет ТАСС.

«Uniper является одним из столпов энергоснабжения Германии. В результате решения о поглощении, принятого сегодня, федеральное правительство получило право голоса и контрольный пакет, чтобы обеспечить безопасность поставок в Германии», — говорится в сообщении.

Ранее финская компания Fortum, являющаяся главным акционером немецкого импортёра газа Uniper, заявила, что переговоры по национализации Uniper правительством Германии находятся на финальной стадии.