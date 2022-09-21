Власти Германии: переход Uniper под госконтроль нужен для энергобезопасности ФРГ
- AFP
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Об этом пишет ТАСС.
«Uniper является одним из столпов энергоснабжения Германии. В результате решения о поглощении, принятого сегодня, федеральное правительство получило право голоса и контрольный пакет, чтобы обеспечить безопасность поставок в Германии», — говорится в сообщении.
Ранее финская компания Fortum, являющаяся главным акционером немецкого импортёра газа Uniper, заявила, что переговоры по национализации Uniper правительством Германии находятся на финальной стадии.