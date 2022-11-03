Spiegel: всё больше немцев согласны с тем, что Россия была вынуждена начать СВО на Украине
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«40% респондентов полностью или частично согласились с утверждением, что СВО была безальтернативным ответом России на провокацию НАТО. Это на 11% больше, чем в апреле. Причём на востоке страны показатель одобрения действий Москвы достигает 59%, то есть речь о 2/3 населения», — цитирует результаты исследования в своём Telegram-канале руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова.
Также почти каждый второй немец полностью или частично убеждён, что президент России Владимир Путин «противодействует объединению «глобальных элит», способствовавших эскалации конфликта», — это на 12% больше, чем в апреле.
«Не обошлось без экивоков в адрес RT DE: отдельно подчёркивается, что «сомнения среди населения» и «подрыв доверия к демократии» — заслуга российской «кампании дезинформации», — отметила Токтосунова.
Ранее глава контрразведки Германии Томас Хальденванг выразил уверенность, что санкции Евросоюза против RT и Sputnik стали «ощутимым ударом» и уменьшили «охват их аудитории». Однако он отмечает, что контент этих СМИ продолжает активно распространяться в соцсетях.
Так, американская компания по кибераналитике Nisos выпустила доклад, в котором говорится, что проект «Ролики на разных языках» эффективно обходит попытки Запада заблокировать RT.
В канале на 18 языках публикуются ролики о том, что на самом деле происходит в зоне спецоперации на Украине.