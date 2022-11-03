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Bloomberg: Еврокомиссия работает над механизмом предоставления Киеву €18 млрд в 2023 году

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Еврокомиссия в 2023 году планирует передать киевским властям около €18 млрд, первый транш может поступить уже в январе, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
Bloomberg: Еврокомиссия работает над механизмом предоставления Киеву €18 млрд в 2023 году
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«Ожидается, что Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, представит на следующей неделе механизм предоставления Украине около €18 млрд в качестве поддержки ликвидности в следующем году более предсказуемым и стабильным образом», — говорится в сообщении агентства.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в 2022 году Украина получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.

Она также рассказала, что Киев попросил у Евросоюза примерно €3—4 млрд каждый месяц для покрытия потребностей.

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