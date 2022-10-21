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Фон дер Ляйен сообщила, что Киев просит у Еврокомиссии предоставлять ему €3—4 млрд в месяц

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина попросила у Евросоюза примерно €3—4 млрд каждый месяц для покрытия потребностей. Брюссель же пока планирует передавать Киеву €1,5 млрд ежемесячно, общий объём помощи, таким образом, в 2023 году составит порядка €18 млрд.
Фон дер Ляйен сообщила, что Киев просит у Еврокомиссии предоставлять ему €3—4 млрд в месяц
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«Эти €3—4 млрд должны быть предоставлены Евросоюзом, нашими американскими друзьями и международными финансовыми институтами. Дискуссия на саммите была о финансировании Украины со стороны ЕС на уровне €1,5 млрд в месяц, что составит примерно €18 млрд в следующем году», — сказала еврочиновница на пресс-конференции. Её слова приводит ТАСС.

Ранее ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон негативно высказался о президенте Украины на фоне его просьб о предоставлении материальной помощи.

Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, Дональд Джон Трамп — младший, опубликовал в своём Telegram-канале мем о способностях Владимира Зеленского выпрашивать деньги.

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