Фон дер Ляйен сообщила, что Киев просит у Еврокомиссии предоставлять ему €3—4 млрд в месяц
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«Эти €3—4 млрд должны быть предоставлены Евросоюзом, нашими американскими друзьями и международными финансовыми институтами. Дискуссия на саммите была о финансировании Украины со стороны ЕС на уровне €1,5 млрд в месяц, что составит примерно €18 млрд в следующем году», — сказала еврочиновница на пресс-конференции. Её слова приводит ТАСС.
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