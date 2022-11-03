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Польша рассматривает возможность возвести капитальное заграждение на границе с Россией

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Варшава рассматривает возможность строительства капитального заграждения на границе с Калининградской областью России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
Польша рассматривает возможность возвести капитальное заграждение на границе с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Он отметил, что заграждение строится из опасений миграционного кризиса на границе с Россией по примеру того, который разразился в прошлом году на польско-белорусской границе.

Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России.

Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков заявил, что заявления Польши о возведении забора являются популизмом, так как такое ограждение уже построено с российской стороны.

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