El País: Путин и Си Цзиньпин отчётливо показали Западу, насколько Россия и КНР сблизились
- AP
- © Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo
В материале говорится, что председатель КНР Си Цзиньпин назвал президента России Владимира Путина своим «лучшим и самым близким другом». С 2013 года лидеры стран встречались почти 40 раз.
«Обе стороны поддерживают безграничную дружбу и рассматривают своё всеобъемлющее стратегическое партнёрство для координации действий в новую эру как позитивный фактор на международной арене», — сообщает издание.
El País также отмечает, что «позиция Китая — кажущийся нейтралитет, но на самом деле это молчаливая поддержка позиций Москвы».
31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот.
Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы также заявил, что дружеские отношения между народами России и Китая постоянно укрепляются.