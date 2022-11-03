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El País: Путин и Си Цзиньпин отчётливо показали Западу, насколько Россия и КНР сблизились

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В условиях ухудшения международной обстановки Россия стала незаменимым партнёром Китая. Об этом пишет испанское издание El País.
El País: Путин и Си Цзиньпин отчётливо показали Западу, насколько Россия и КНР сблизились
  • AP
  • © Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo

В материале говорится, что председатель КНР Си Цзиньпин назвал президента России Владимира Путина своим «лучшим и самым близким другом». С 2013 года лидеры стран встречались почти 40 раз.

«Обе стороны поддерживают безграничную дружбу и рассматривают своё всеобъемлющее стратегическое партнёрство для координации действий в новую эру как позитивный фактор на международной арене», — сообщает издание.

El País также отмечает, что «позиция Китая — кажущийся нейтралитет, но на самом деле это молчаливая поддержка позиций Москвы».

31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот.

Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы также заявил, что дружеские отношения между народами России и Китая постоянно укрепляются.

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