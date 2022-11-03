Минобороны Турции: Анкара ведёт переговоры относительно продления зерновой сделки
- AFP
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Haberturk.
«Действие сделки скоро — 19 ноября — завершается. Мы ведём переговоры с партнёрами относительно продления сделки», — сообщил Акар.
Министр добавил, что на фоне переговоров Москвы с ООН относительно механизма вывоза российских удобрений и продуктов Анкара продолжает предпринимать усилия в этом направлении.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о возобновлении участия России в зерновой сделке.