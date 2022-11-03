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Минобороны Турции: Анкара ведёт переговоры относительно продления зерновой сделки

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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара предпринимает усилия для продления зерновой сделки.
Минобороны Турции: Анкара ведёт переговоры относительно продления зерновой сделки
  • AFP

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Haberturk.

«Действие сделки скоро — 19 ноября — завершается. Мы ведём переговоры с партнёрами относительно продления сделки», — сообщил Акар.

Министр добавил, что на фоне переговоров Москвы с ООН относительно механизма вывоза российских удобрений и продуктов Анкара продолжает предпринимать усилия в этом направлении.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о возобновлении участия России в зерновой сделке.

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