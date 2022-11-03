Минобороны Турции: Анкара ведёт переговоры относительно продления зерновой сделки

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара предпринимает усилия для продления зерновой сделки.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Haberturk.

«Действие сделки скоро — 19 ноября — завершается. Мы ведём переговоры с партнёрами относительно продления сделки», — сообщил Акар.

Министр добавил, что на фоне переговоров Москвы с ООН относительно механизма вывоза российских удобрений и продуктов Анкара продолжает предпринимать усилия в этом направлении.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о возобновлении участия России в зерновой сделке.