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19fortyfive: США провоцируют конфликт между Россией и НАТО переброской солдат на Украину

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Действия Соединённых Штатов по переброске американских солдат на территорию Украины для инспекции поставляемого западными странами оружия провоцирует эскалацию напряжённости между Россией и Североатлантическим альянсом. Такое мнение выразил обозреватель 19FortyFive Джек Бакби.

«Само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте», — указал обозреватель.

Бакби задался вопросом, можно ли считать «нападением на блок» возможное ранение американского солдата.

«Это может спровоцировать ответ со стороны военного блока, что, в свою очередь, грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией», — заключил автор материала.

Ранее заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов заявил, что НАТО приближается к опасной черте прямого столкновения с Россией, продолжая поставки вооружений Украине. 

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Севастополе сообщил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».

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