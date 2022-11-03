Эрдоган анонсировал завершение строительства трубопровода для газа из Чёрного моря в ноябре
«BOTAŞ (госкомпания Турции. — RT) в этом месяце завершит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе», — приводит его слова агентство Anadolu.
По словам Эрдогана, запасы газа на месторождении Сакарья составляют 540 млрд куб.
Турецкий лидер ожидает рост этих показателей в будущем.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.