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Эрдоган анонсировал завершение строительства трубопровода для газа из Чёрного моря в ноябре

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция закончит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Чёрного моря в ноябре текущего года.

«BOTAŞ (госкомпания Турции. — RT) в этом месяце завершит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе», — приводит его слова агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, запасы газа на месторождении Сакарья составляют 540 млрд куб. 

Турецкий лидер ожидает рост этих показателей в будущем.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.

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