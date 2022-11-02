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Лавров прибыл с визитом в Иорданию

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Иордании.
Лавров прибыл с визитом в Иорданию
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 3 ноября у российского министра запланированы переговоры с иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, а также встреча с королём Иордании Абдаллой II.

Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться актуальные аспекты международной и региональной повестки дня, в частности ситуация на Украине, сирийский вопрос, палестино-израильское урегулирование, обстановка в Ираке и положение дел в зоне Персидского залива, а также весь комплекс двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан обсудили по телефону ситуацию в Персидском заливе.

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