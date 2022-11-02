Лавров прибыл с визитом в Иорданию
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что 3 ноября у российского министра запланированы переговоры с иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, а также встреча с королём Иордании Абдаллой II.
Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться актуальные аспекты международной и региональной повестки дня, в частности ситуация на Украине, сирийский вопрос, палестино-израильское урегулирование, обстановка в Ираке и положение дел в зоне Персидского залива, а также весь комплекс двусторонних отношений.
Ранее сообщалось, что Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан обсудили по телефону ситуацию в Персидском заливе.